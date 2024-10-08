Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 bin 576 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 576 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 bin 576 sentetik ecza hapı ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.S. (34) isimli kadının madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli Y.S'nin belirlenen adresine düzenleyen ekipler, 2 bin 576 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

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