Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda S.K. (24) ve S.D. (27) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramada 2 bin 355 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.