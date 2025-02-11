Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 bin 355 adet sentetik ecza ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda S.K. (24) ve S.D. (27) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramada 2 bin 355 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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