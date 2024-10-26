Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 19 Mayıs ilçesinde C.D. (46) ve H.D'nin (24) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere düzenledi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 19 gram esrar, 6 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 41 tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

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