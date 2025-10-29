Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.



Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada 20,07 gram sentetik uyuşturucu, 68,89 gram esrar, 16 sentetik ecza hapı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 3 tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 500 lira ele geçirdi.



Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.