Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde A.Ç. (22), S.Ö. (19) ve L.Ş'nin (27) adreslerinde yapılan aramada 134 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

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