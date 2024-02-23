Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Samsun Bafra'da jandarma ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan N.K. (50), A.D. (33) ve H.K'nin (31) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



İlçede 21 Şubat'ta jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram kenevir tohumu, 1 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatları ile ruhsatsız tabanca ve 13 tabanca fişeği ele geçirilmiş, N.K, A.D. ve H.K. gözaltına alınmıştı.



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