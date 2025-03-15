Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Gerçekleştirilen çalışmalarda şüpheli şahısların üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda bin 766 adet sentetik ecza, 214 gram metamfetamin, bir adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 718 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.