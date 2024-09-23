Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'un İlkadım ve Salıpazarı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve taşımacılığıyla ilgisi bulunan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İlkadım ve Salıpazarı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda, 1453 sentetik ecza hapı, 259 gram kubar esrar, ⁠36 gram sentetik uyuşturucu, ⁠36 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, ⁠2 ruhsatsız pompalı tüfek, ⁠2 hassas terazi, ⁠47 tabanca fişeği ile ⁠60 tüfek kartuşu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyete götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yeni görüntü: Bursa'da eğitim uçağı böyle düştü

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin cinayeti soruşturması | Bakan Tunç: Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak

Narin cinayeti soruşturması | Bakan Tunç: Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak

Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti

Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Bolu'da kazada yaralananlara yardım için duran otomobile kamyon çarptı

Bolu'da kazada yaralananlara yardım için duran otomobile kamyon çarptı

Tekirdağ'daki kaçak kazıya suçüstü

Tekirdağ'daki kaçak kazıya suçüstü

1200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi'nin zemin etüt raporu yokmuş: Kaçak çatı katı, nervürsüz donatı, betonda kırmataş

1200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi'nin zemin etüt raporu yokmuş: Kaçak çatı katı, nervürsüz donatı, betonda kırmataş

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...