Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve taşımacılığıyla ilgisi bulunan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



İlkadım ve Salıpazarı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda, 1453 sentetik ecza hapı, 259 gram kubar esrar, ⁠36 gram sentetik uyuşturucu, ⁠36 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, ⁠2 ruhsatsız pompalı tüfek, ⁠2 hassas terazi, ⁠47 tabanca fişeği ile ⁠60 tüfek kartuşu ele geçirdi.



Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyete götürüldü.