Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 4 ayrı operasyon düzenledi.

madde ticareti yaptıkları tespit edilen M.A, M.E.B., E.U. ve K.K. gözaltına alındı.

Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan zanlılar bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A, M.E.B., E.U. ve K.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...