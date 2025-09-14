Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 4 ayrı operasyon düzenledi.
Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen M.A, M.E.B., E.U. ve K.K. gözaltına alındı.
Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan zanlılar bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A, M.E.B., E.U. ve K.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
