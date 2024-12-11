Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, ’un Bafra ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda B.T. (21), A.D. (19), Ş.A. (18), B.Y. (15) ve Y.K. (38) gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 5 parça halinde toplam 5,65 gram metamfetamin, 9 adet sentetik ecza, 2 adet madde kullanım aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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