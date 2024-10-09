Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum, İlkadım, Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

İkamet ve araçlarda arama yapan ekipler, 1 kilo 225 gram kubar esrar, ⁠1568 sentetik ecza, ⁠58 hap, ⁠23 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan E.S., Y.K.B., S.S., E.Ş., U.D. ve Y.D. emniyete götürüldü.

Öte yandan, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan 4 firari hükümlü de yakalandı.

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