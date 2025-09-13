Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Yapılan aramada, 4 bin 28 sentetik ecza hapı, 84,52 gram sentetik uyuşturucu, 12 kök kenevir, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 83 bin 80 lira ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.