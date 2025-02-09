Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım, Bafra ve Canik ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Ekipler yaptıkları aramalarda, 1079 sentetik ecza hapı, 126 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 7 tabanca fişeğini ele geçirdi.



Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.