Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım, Bafra ve Canik ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler yaptıkları aramalarda, 1079 sentetik ecza hapı, 126 gram sentetik , 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 7 tabanca fişeğini ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

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