Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 zanlı gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.



Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1156 uyuşturucu hap, 123,61 gram sentetik uyuşturucu, 31 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız tüfek ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.