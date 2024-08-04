Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi ile Çarşamba ilçesi Gazi Mahallesi'nde 8 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 100 gram metamfetamin, 300 adet sentetik ecza, 6 adet peçeteye emdirilmiş halde 300 içimlik bonzai (sentetik kannabinoid), kapalı alanda kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme düzeneği ve 2 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

