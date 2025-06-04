Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Binlerce hap ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 608 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince merkez İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda belirlenen adreste yapılan aramada, 6 bin 608 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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