Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 6 bin 170 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Bir gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalar kapsamında M.E.Y'nin (23) ikametinde arama yapıldı.

Aramada, 6 bin 170 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E.Y. emniyete götürüldü.

