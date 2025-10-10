Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Dört tutuklama

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Adreslerde yapılan aramada 10 bin 192 sentetik ecza hapı, iki ruhsatsız tabanca ile iki ruhsatsız tüfek ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan G.K. (21), E.C. (21), M.Ö. (19) ve K.A. (18) emniyete götürüldü.