Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Evden binlerce hap çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde baskın gerçekleştirdi.



Operasyonda B.K. (21) gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda ise 3 bin 80 sentetik ecza hapı ele geçirildi.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

