Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Evden binlerce hap çıktı

Samsun'un Atakum ilçesinde 3 bin 80 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildİ. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Evden binlerce hap çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, madde satışını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde baskın gerçekleştirdi.

Operasyonda B.K. (21) gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda ise 3 bin 80 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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