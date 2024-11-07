Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Evden binlerce hap çıktı
Samsun'un Atakum ilçesinde 3 bin 80 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildİ. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde baskın gerçekleştirdi.
Operasyonda B.K. (21) gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda ise 3 bin 80 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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