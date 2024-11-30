Samsun'da uyuşturucu operasyonu: İki şüpheli tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 6 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: İki şüpheli tutuklandı

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bafra Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince ilçede düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan A.V. (35) ve B.A'nın (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İlçede dün, Aktekke Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda 6 kilogram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirilmiş, olayla ilgili A.V. ve B.A. gözaltına alınmıştı.

Öne Çıkan Video

Çikolataya da hile karıştı: İlaç etken maddesi tespit edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...