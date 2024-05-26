Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında 'a uyuşturucu madde getirilip, ticaretinin yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Tespit edilen kişilere yönelik operasyonda ekipler, Derecik Mahallesi'nde, iki şüphelinin bulunduğu araçta narkotik köpeği Tony ile arama yaptı.

Araçta ve T.G. (46) ile S.G. (29) isimli kişilerin üzerinde yapılan aramada, 7 kilo 636 gram skunk, 80 gram kokain, 1,27 gram esrar, 1 sentetik ecza ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen paraya da el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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