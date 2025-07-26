Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 30 sentetik ecza hapı, 100 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı madde, 10 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda Ö.Y. (41) ve C.Y. (32) gözaltına alındı.

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