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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 26 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında aranan zanlıların da olduğu 26 kişi yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 26 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramada, 385 sentetik ecza hap, 56,19 gram sentetik , 1 pompalı tüfek, 4,74 gram esrar, 2 esrarlı sigara, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Ekipler, aralarında silahla tehdit, özel belgede sahtecilik ve kadına karşı basit yaralama, uyuşturucu kullanmak suçlarından aranan şüphelilerin de olduğu 26 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.

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