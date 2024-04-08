Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 26 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Aramada, 385 sentetik ecza hap, 56,19 gram sentetik uyuşturucu, 1 pompalı tüfek, 4,74 gram esrar, 2 esrarlı sigara, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 tüfek kartuşu ele geçirildi.



Ekipler, aralarında silahla tehdit, özel belgede sahtecilik ve kadına karşı basit yaralama, uyuşturucu kullanmak suçlarından aranan şüphelilerin de olduğu 26 kişiyi yakaladı.



Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.