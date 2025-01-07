Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.



Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda M.K, (18) M.E.A. (21) ile S.K'nin (19) üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 125,80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

