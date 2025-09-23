Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Yapılan aramalarda 2 bin 408 sentetik ecza hapı, 14,56 gram sentetik uyuşturucu, 2,47 gram esrar, esrar içeren sigara, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 6 tüfek kartuşu ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan, aralarında çeşitli suçlardan aranan 2 kişinin de bulunduğu 6 zanlı emniyete götürüldü.

