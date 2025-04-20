Samsun'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: Altı gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda altı şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Şüphelilere ait araç ve ikametlerde yapılan aramalarda, 2 bin 240 sentetik ecza hapı, 12 enjektöre çekilmiş likit esrar ve 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı emniyete götürüldü.