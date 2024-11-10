Samsun’da uyuşturucu ve silah operasyonu

Samsun’da polis tarafından silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun’da uyuşturucu ve silah operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonda K.K. (40) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada, satışa hazır 18 paket halinde toplam 7,40 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy hap, 5 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili K.K. gözaltına alındı.

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