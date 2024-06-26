Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kavak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), R.A. ve S.A'nın uyuşturucu, silah ve mühimmat bulundurdukları bilgisini değerlendirdi.



Ekiplerin ortak çalışması neticesinde şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 18 kök hint keneviri, 5 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 261 fişek ve 9 kurusıkı fişeği ele geçirildi.



Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.