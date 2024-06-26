Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 gözaltı

'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kavak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), R.A. ve S.A'nın , silah ve mühimmat bulundurdukları bilgisini değerlendirdi.

Ekiplerin ortak çalışması neticesinde şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 18 kök hint keneviri, 5 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 261 fişek ve 9 kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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