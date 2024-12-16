Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 5 gözaltı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ortaklaşa yürüttükleri çalışmada, Tekkeköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
İkamette yapılan aramalarda, çok sayıda makineli tabanca, ruhsatsız toplu tabanca, 10 gram sentetik uyuşturucu, 280 tabanca fişeği ile 8 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, emniyete götürüldü.
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