Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 6 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 6 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerin, Hastane Mahallesi'ndeki adreste yaptığı aramalarda 280 sentetik ecza ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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