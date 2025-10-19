Samsun'da uyuşturucuya darbe: Dört gözaltı

Samsun'un Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dört zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 2 bin 393 sentetik ecza, 157 gram esrar, 81,81 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve yedi tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan dört şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.