Samsun'da uyuşturucuya gözaltı

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında takibe alınan F.Ç'nin (31) uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Şüphelinin ikametgahına yapılan operasyonda 135 gram uyuşturucu madde, iki sentetik ecza hapı, bir hassas terazi ve iki uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.