Samsun'da uyuşturucuya iki gözaltı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucuya iki gözaltı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 kilo 200 gram kubar esrar, 32 kök kenevir bitkisi ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan C.D. (53) ve Ş.D. (61) işlemleri için jandarmaya götürüldü.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...