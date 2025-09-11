Samsun'da uyuşturucuya iki gözaltı
Samsun'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 kilo 200 gram kubar esrar, 32 kök kenevir bitkisi ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan C.D. (53) ve Ş.D. (61) işlemleri için jandarmaya götürüldü.
