Samsun'da uyuşturucuya sekiz gözaltı

Samsun'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi, sekiz zanlı gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

İlkadım ve Canik ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda sekiz şüphelinin üst, araç ve ikamet aramalarında 12 bin 13 sentetik ecza, 52,82 gram sentetik uyuşturucu ve sekiz ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonda sekiz zanlı gözaltına alındı.