Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde polis tarafından düzenlenen operasyonda, D.E. (24) isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Yapılan aramada 268,24 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.E. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

