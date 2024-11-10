Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan kadın gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan kadın gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde S.G. (38) adlı kadının ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramada, gerçekleştirilen aramada, 20 gram metamfetamin, 25 gram sentetik kannabinoid, 30 ml sentetik kannabinoid yapımında kullanılan sıvı madde, 1 adet sentetik ecza, ve 1 adet madde kullanma aparatı ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili S.G. adlı kadın gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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