Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltında

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Canik ilçesinde, Y.S.'nin (49) üzerinde ve ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 450 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.S. gözaltına alınarak, hakkında " madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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