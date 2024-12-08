Samsun'da uyuşturucuyla yakalananlara gözaltı

Samsun'da polis tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucuyla yakalananlara gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde polis tarafından S.B. (36) ve E.K. (27) isimli şahısların üzerlerinde, bulundukları araçta ve ikametlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda,100 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 5 parça halinde satışa hazır toplam 15 gram metamfetamin, 6,65 gram skunk, bir adet hassas terazi ve bir adet madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili S.B. ve E.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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