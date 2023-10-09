Samsun'da veteriner hekimlere saldırı kınandı

Olay, 5 Ekim’de OMÜ Hayvan Hastanesi'nde müzik okulu işlettikleri öğrenilen Z.H. ve kız arkadaşı A.K., kanlı ishal şikayetiyle Agapi isimli ‘Fino’ cinsi köpeklerini Hayvan Hastanesi'ne götürerek veteriner hekimlerden tedavi etmesini istedi.



Tedaviye alınan köpek kurtarılamayınca Z.H. ve A.K., sorumlu tuttukları veteriner hekim Can Nacar ve Çağlar Serçe ile 3 stajyer öğrenciyi dövdü.



Stajyer öğrencilerden biri geçirdiği kalp krizi sonucu sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. İki veteriner hekim ve iki öğrenci ise darp raporu alarak polise şikayette bulundu.

İfadeye çağırılan Z.H. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

