Samsun’da "yan bakma" kavgası: Silahlı yaralama olayının zanlıları yakalandı

İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Kolay Sokak üzerinde iki grup arasında “yan bakma” bahanesiyle çıkan silahlı kavgada Oğuzhan A. (23), silahla kolundan yaralandı.

Olayın gerçekleştiği andan itibaren geniş çaplı soruşturma başlatan polis, kısa süre içerisinde olayı gerçekleştirenin U.K. olduğu bilgisine ulaştı ve olayla bağlantılı 8 kişiyi de tespit etti.



Yapılan operasyon neticesi U.K. olayda kullandığı 7.65 çapta tabanca ile birlikte yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 8 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.