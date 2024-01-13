Samsun'da yangın: 8 yaşındaki çocuk ailesini uyandırıp ölümden kurtardı

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Bitişik daireye de sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Eve giren itfaiye ekipleri arka balkona sığınmış olan Reyhan Gürbüz ve oğlu Efekan Gürbüz'ü kurtararak dışarı çıkarttı.

Efekan Gürbüz, itfaiye ekiplerinin kucağında ambulansa taşındı. Yangın sırada bitişik dairenin sahibi Hasan Akça da dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen Reyhan Gürbüz, Efekan Gürbüz ve komşuları Hasan Akça ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.