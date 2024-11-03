Samsun'da yolu savaş alanına çeviren kaza: Dört kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri ile ambulans sevk edildi.



Kazada, sürücü ile minibüsteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.



Kazadan dolayı mahallede elektrik kesintisi yaşandı.