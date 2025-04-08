Samsun'da yüksek kesimler beyaza büründü

Samsun'un Alaçam ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.



Kızlan ve Dürtmen Geçidi mevkilerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede doğayı beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle bölgeye giden karayolları ekipleri her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı.