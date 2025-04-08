Samsun'da yüksek kesimler beyaza büründü

Samsun'un Alaçam ilçesinde yüksek kesimler yağan kar ile beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle bölgeye giden karayolları ekipleri her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı.

Samsun'da yüksek kesimler beyaza büründü

'un Alaçam ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.

Kızlan ve Dürtmen Geçidi mevkilerinde sabah saatlerinde başlayan kısa sürede doğayı beyaza bürüdü. yağışı nedeniyle bölgeye giden karayolları ekipleri her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı.

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