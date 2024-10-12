Samsun’da zincirleme kaza: 1 yaralı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Bulvarı’nda bulunan Fener Tramvay İstasyonu yanında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Ceren P.'nin (22) kullandığı 55 ADF 673 plakalı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin K. yönetimindeki 55 GS 798 araca çarptı.



SUV tipi araç da önündeki Erol B. idaresindeki 55 ALZ 324 plakalı otomobile çarptı.



Üç aracın karıştığı kazada Ceren P. hafif yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi.



Olay yerine gelen polisin gerekli çalışmayı yapmasının ardından trafik normale döndü.