Samsun'da zincirleme kaza: 6 kişi yaralandı

Kaza, Sinop-Samsun karayolu Alaçam ilçesi Gökçeboğaz Mahallesi Organik Pazar önünde saat 14.00 sıralarında yaşandı. M.K. idaresindeki otomobil, S.B. yönetimindeki tırın yakıt deposuna çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan M.K., E.K., G.K., G.F. ve R.F. yaralandı. Kazanın hemen ardından, arkadan gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil de kazaya karışarak M.K idaresindeki araca çarptı. Bu araçtaki sürücü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.