Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Ankara- kara yolu Havza Otogar Kavşağı'nda Bahadır K. idaresindeki otomobil ile Sait T. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Bahadır K.'nın kullandığı araç, kırmızı ışıkta bekleyen Şaban A'nın kullandığı  otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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