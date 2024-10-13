Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Ankara-Samsun kara yolu Havza Otogar Kavşağı'nda Bahadır K. idaresindeki otomobil ile Sait T. yönetimindeki otomobil çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan Bahadır K.'nın kullandığı araç, kırmızı ışıkta bekleyen Şaban A'nın kullandığı otomobile çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.



Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.