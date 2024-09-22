Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, 'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Gürgendağı mevkiinde meydana geldi.

Emine Kibar idaresindeki hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Arkasından gelen Mustafa Halıcı yönetimindeki otomobil yavaşlayınca arkasından gelen Bekir Öztürk'ün kullandığı otomobil de yavaşlayarak durdu.

Bu sırada arkasından gelen Halil Elmas idaresindeki otomobil de duramayarak önündeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle duran araçlar birbirlerine çarptı.

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, araç sürücüleri Halil Elmas ve Emine Kibar ile Fatma Öztürk ve Zülfiye Elmas yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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