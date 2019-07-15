Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde genç bir kadın yaşamını yitirdi.
Çığlık seslerini duyan çevre sakinleri, apartmanın bahçesinde yerde çıplak bir şekilde yatan kadını görünce, polise haber verdi.
Hülya D. olduğu belirlenen söz konusu kadın, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
DAHA ÖNCE İNTİHARA KALKIŞMIŞ
Dört yıl önce intihara teşebbüs ettiği, bir süredir ise psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Hülya D.'nin yakın çevresine "İçimde fırtınalar kopuyor" dediği ifade edildi.
Polis ekipleri, olaydan 2 saat önce apartmandan ayrılan Hülya D.'nin birlikte yaşadığı erkek arkadaşının ifadesine başvurdu.