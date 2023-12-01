Samsun'da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde üç kişi arasında kavga çıktı. Kavgaya karışanlardan birinin bıçak çekmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde S.Y, K.Ş. ve M.C.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, elindeki bıçakla K.Ş. ve M.C.K'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.Ş, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Şüpheli S.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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