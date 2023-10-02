Samsun'da eğitime yağış engeli

Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Samsun'da eğitime yağış engeli

Valiliği, kentte etkili olan şiddetli nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamaların olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle 2 Ekim Pazartesi günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

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